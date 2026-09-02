Il direttore di Confapi Umbria, Cesare Cesarini, morto in un incidente sull'A1 - Tuttoggi.info

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Il direttore di Confapi Umbria, Cesare Cesarini, morto in un incidente sull’A1

Redazione

Il direttore di Confapi Umbria, Cesare Cesarini, morto in un incidente sull’A1

Mer, 02/09/2026 - 19:17

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Cesare Cesarini, direttore di Confapi Terni e figura di riferimento della vita associativa ternana e umbra anche per l’impegno nel mondo Lions, ha perso la vita a seguito di un grave incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, nel territorio comunale di Ponzano Romano.

Nell’incidente sono rimasti coinvolte tre auto e un furgone. Cesarini, che è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto che stava guidando, è morto nonostante l’intervento del personale sanitario.

Anche un’altra persona è rimasta gravemente ferita.

Per consentire l’intervento dei soccorritori quel tratto stradale, in direzione Roma Nord, è rimasto a lungo chiuso al traffico.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale.

La nota di Confapi Terni

“La scomparsa del nostro direttore Cesare Cesarini – il messaggio di Confapi Terni – ha scosso profondamente la nostra Associazione, l’intera comunità locale e il mondo imprenditoriale. Uomo straordinariamente brillante, dinamico e dotato di una rara acutezza professionale, Cesarini era una figura estremamente popolare e stimata da tutti, non solo per il suo instancabile impegno a favore del tessuto imprenditoriale del territorio, ma anche per le sue straordinarie doti umane. La sua capacità di ascolto, l’ironia e la costante disponibilità lo avevano reso un punto di riferimento insostituibile per i colleghi, le istituzioni e i tantissimi associati che in questi anni hanno potuto contare sul suo supporto. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile all’interno dell’associazione che oggi perde una guida autorevole e un amico sincero. Tutta la Presidenza, il Consiglio Direttivo e i colleghi di Confapi si stringono con affetto e commozione attorno alla famiglia di Cesare in questo momento di immenso dolore”.

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