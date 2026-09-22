America’s Cup, Fico “Passa tutto per il mare, economia fondamentale" - Tuttoggi.info

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America’s Cup, Fico “Passa tutto per il mare, economia fondamentale”

ItalPress

America’s Cup, Fico “Passa tutto per il mare, economia fondamentale”

Mar, 22/09/2026 - 20:03

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NAPOLI (ITALPRESS) – “Passa tutto per il mare. L’economia del mare è fondamentale”. Così il presidente della Regione Campania Roberto Fico all’evento istituzionale di apertura della settimana dell’America’s Cup, sull’isola di Nisida, alla presenza delle autorità e dei team impegnati nella competizione. “Oggi abbiamo un luogo meraviglioso, che è contornato da manifestazioni come l’America’s Cup. Il nostro golfo andrà in tutto il mondo, ma abbiamo la nostra città e la nostra regione per una manifestazione così importante, che accompagniamo con grande organizzazione”, ha aggiunto Fico. xu8/vbo/gsl

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