America’s Cup, Fico “Passa tutto per il mare, economia fondamentale" - Tuttoggi.info





NAPOLI (ITALPRESS) – “Passa tutto per il mare. L’economia del mare è fondamentale”. Così il presidente della Regione Campania Roberto Fico all’evento istituzionale di apertura della settimana dell’America’s Cup, sull’isola di Nisida, alla presenza delle autorità e dei team impegnati nella competizione. “Oggi abbiamo un luogo meraviglioso, che è contornato da manifestazioni come l’America’s Cup. Il nostro golfo andrà in tutto il mondo, ma abbiamo la nostra città e la nostra regione per una manifestazione così importante, che accompagniamo con grande organizzazione”, ha aggiunto Fico. xu8/vbo/gsl