Trump "L'Iran non è più il bullo del Medio Oriente" - Tuttoggi.info

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Trump “L’Iran non è più il bullo del Medio Oriente”

ItalPress

Trump “L’Iran non è più il bullo del Medio Oriente”

Mar, 22/09/2026 - 20:03

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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Per 51 anni, il regime fanatico iraniano ha governato con spargimenti di sangue e omicidi di massa, diffondendo morte, carneficina e caos in tutto il Medio Oriente e oltre. Erano il bullo del Medio Oriente, ma non lo sono più. Fin dal primo giorno in cui sono entrato nell’arena politica, sono stato incrollabile: non permetterò mai all’Iran di avere un’arma nucleare”. Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso all’Assemblea Generale dell’Onu.

sat/gsl (Fonte video: Nazioni Unite)

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