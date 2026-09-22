America’s Cup, Abodi “Sport acceleratore di rigenerazione urbana e umana" - Tuttoggi.info

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America’s Cup, Abodi “Sport acceleratore di rigenerazione urbana e umana”

ItalPress

America’s Cup, Abodi “Sport acceleratore di rigenerazione urbana e umana”

Mar, 22/09/2026 - 20:03

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NAPOLI (ITALPRESS) – “Penso che sia una delle ragioni per le quali siamo qui. Riguarda non soltanto i ragazzi che stanno espiando una pena e stanno riflettendo su quello che hanno commesso, mi auguro anche nella prospettiva di quando torneranno comunque a vivere la vita di tutti i giorni”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, intervenendo all’evento istituzionale di apertura della settimana dell’America’s Cup, sull’isola di Nisida. “È quello che vogliamo cercare di offrire, anche una nuova possibilità, anche attraverso accordi che stiamo facendo con il Ministero della Giustizia. È un’occasione per la città, per questi luoghi, per quello che rappresenta Bagnoli, per quello che rappresenta nella prospettiva questo luogo che si è addormentato per trent’anni e che il Governo nazionale ha risvegliato anche grazie all’America’s Cup, che è un acceleratore di un processo di rigenerazione urbana e umana”, ha aggiunto. “Quindi lo sport, come è successo già anche a Caivano, e come è successo e succederà a Casalnuovo, a Casoria, a Ponticelli, a Scampia, a Secondigliano, trova delle buone ragioni per riportare non soltanto legalità, ma umanità, benessere e, appunto, socialità”, ha concluso Abodi. xu8/vbo/gsl

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