“Il designer del costume”, workshop all'Ipsia di Spoleto - Tuttoggi

Gli studenti delle classi 3 IA, 4 IA e 5 PIA lavoreranno con i costumisti alla realizzazione di elaborati e costumi di scena per “Lucrezia Borgia”

Dal 2 al 5 marzo l’indirizzo “Industria e Artigianato del made in Italy” dell’IPSIA ospiterà, all’interno dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, il workshop “Il designer del costume” tenuto dai costumisti Roberto Conforti e Daniele Gelsi.

Roberto Conforti

Roberto Conforti, allievo di Alberto Verso e Andrea Crisanti, si occupa di scenografia e costume dal 2003 curando progetti che spaziano dal videoclip musicale, alla pubblicità, alla televisione, al teatro e al cinema, sia italiano che internazionale. Ha firmato i costumi di film come “The land of dreams”, “Time is up”, “Restiamo amici”, “La mia famiglia a soqquadro”, “Calico Skies” e pubblicità per Enel, Mercedes, Banca Unicredit,…

Daniele Gelsi

Il costumista e sarto Daniele Gelsi ha collaborato con il maestro Giorgio Tani (capo sarto della casa d’arte Cerratelli di Firenze, esecutore di costumi per premi oscar come Danilo Donati). Sono innumerevoli i suoi lavori per il cinema: per il costumista Luciano Capozzi realizza i costumi del film “Los Borgia” di Hernandez e fiction di successo come “La figlia di Elisa, Ritorno a Rivombrosa”; per il costumista Alessandro Lai realizza i costumi della fiction “Leonardo”. Firma i costumi di molti spettacoli teatrali con la regia di Michele Placido come “Re Lear”; gli ultimi lavori di Giorgio Albertazzi come “Il Mercante di Venezia” e “La tempesta”; i drammi shakespeariani al Globe Theatre di Roma sotto la direzione di Gigi Proietti e la regia di Daniele Salvo.

Opportunità per gli studenti

Gli studenti delle classi 3 IA, 4 IA e 5 PIA, coordinati dalla prof.ssa Giuseppina Giardini e dalla prof.ssa Alessia Vergari, avranno l’opportunità di lavorare con i costumisti alla realizzazione di elaborati e costumi di scena riferiti all’opera “Lucrezia Borgia” di Gaetano Donizetti, evidenziando il rapporto tra il taglio storico e la comunicazione contemporanea del personaggio attraverso il costume.

Bozzetti presentati alla Rocca Albornoz

Alla fine di questo percorso i bozzetti e i costumi prodotti saranno presentati alla Rocca Albornoziana il 13 maggio 2022 in un incontro-convegno sulla figura di Lucrezia Borgia, con la collaborazione della direttrice del Museo la dott.ssa Paola Mercurelli Salari.