Il cuore di Spoleto batte per le due ruote - Tuttoggi.info

In occasione del Giro d’Italia, un evento a Casa Coricelli di presentazione de La SpoletoNorcia edizione 2024 e del Memorial Francesco Cesarini, con Silvio Martinello nel nome del grande campione umbro.

Spoleto, 9 maggio 2024 – Mentre sale l’attesa per l’arrivo della carovana del Giro d’Italia per l’ottava tappa in partenza da Spoleto con arrivo a Prati di Tivio di sabato 11 maggio, si moltiplicano le iniziative di spalla al grande evento.Tra queste è sicuramente degno di attenzione un appuntamento che – domani, venerdì 10 maggio, presso Casa Coricelli – intende valorizzare e celebrare le eccellenze ciclistiche locali, in particolare La SpoletoNorcia in MTB, che fresca dei successi del decennale presenta l’edizione 2024, e lanciare il progetto a sostegno del ciclismo tra i giovani intitolato a Francesco Cesarini, l’indimenticato campione di San Giacomo di Spoleto, morto prematuramente quattro anni fa.

Sono invitate le più alte istituzioni della Regione, cui va il grande merito di aver portato il Giro d’Italia in Umbria – presenti la Presidente Donatella Tesei e gli Assessori Paola Agabiti ed Enrico Melasecche – e del Comune, con il Sindaco Andrea Sisti e l’Assessore Giovanni Paroli. Presente anche Roberto Settimi, Presidente del Comitato Giro D’Italia Spoleto.

A far gli onori di casa, Chiara Coricelli, CEO Pietro Coricelli S.p.A, che da ben tre anni ha scelto di “salire in bicicletta” siglando una partnership con La SpoletoNorcia MTB e partecipando sempre attivamente alla manifestazione, anche con iniziative di charity che hanno coinvolto il personale dell’azienda.

Sarà Luca Ministrini, l’appassionato Presidente del comitato organizzatore, a lanciare La SpoletoNorcia in MTB edizione 2024, in programma il 1° settembre, che già oggi conta oltre 1000 iscritti e promette di bissare il successo dello scorso anno che ha consacrato la SpoletoNorcia come la più grande manifestazione sportiva-cicloturistica d’Italia. Un brand che include anche La SpoletoNorcia Gravel, in programma il prossimo 9 giugno a Scheggino per gli amanti del multiterreno, e La SpoletoNorcia Trail, la manifestazione podistica di corsa in montagna, che dopo il successo dell’esordio è confermata per il giorno precedente la corsa in bici, quest’anno sabato 31 agosto.

Entrambe verranno illustrate all’evento di venerdì dove, in anteprima, i partecipanti potranno anche conoscere il concept che anima l’edizione 2024 de La SpoletoNorcia in MTB: Flow, un inno al continuo divenire, al movimento incessante, delle ruote della bicicletta come della circolarità del tempo, che interpreta ed esalta una manifestazione nata dall’esperienza dei visionari amici che decisero di dare un futuro al passato della Vecchia Ferrovia.

A seguire, non mancheranno le emozioni nel rivedere in video alcune delle imprese sportive di Francesco Cesarini, il grande campione scomparso nel 2020, che ha brillato nelle categorie giovanili per poi passare al professionismo, orgogliosamente azzurro in tutte le categorie.

Sarà la figlia Francesca insieme a Silvio Martinello – ex pro, oggi voce di Radio Rai per il Giro d’Italia e grande amico e collega del ciclista umbro – a presentare il Memorial Francesco Cesarini, una gara nazionale per giovanissimi dai 7 ai 12 anni, organizzata dall’ASD Bici Club Spoleto il 1° giugno al giro della Rocca di Spoleto, per rendere onore a Francesco Cesarini che proprio qui fece la sua prima gara, vincendola, all’età di 11 anni.

Sempre nell’ambito delle iniziative patrocinate dal Comune Spoleto per la promozione della bicicletta e dello sport tra piccoli e piccolissimi, verrà premiato lunedì 13 maggio il vincitore del Concorso di disegno che si è svolto tra gli alunni delle scuole elementari sul tema “le emozioni che nascono durante una pedalata in bicicletta”. Il disegno primo classificato sarà utilizzato nel manifesto del Memorial Francesco Cesarini 2024.

A dicembre, infine, avrà luogo il Premio Talenti Emergenti riservato ai ragazzi e alle ragazze dai 16 anni ai 18 anni dalla categoria allievi della Regione Umbria.













Luogo: Casa Coricelli, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA