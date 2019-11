Il Comune di Bettona abbatte una quercia pericolosa e una coppia del luogo la taglia e se la porta via

Una coppia di cinquantenni di Bettona, accortisi della presenza di una maestosa quercia secolare adagiata al suolo in un campo adiacente il campo sportivo di Bettona, non hanno esitato a prendere la motosega e a tagliare e porzionare, caricando la legna dell’ albero su di un fugone di proprietà.

Peccato che la quercia fosse stata in precedenza abbattuta dall’Amministrazione Comunale per motivi di sicurezza, e che quest’ultima avesse anche avviato, nel frattempo, le procedure finalizzate a raccogliere eventuali offerte dai privati al fine di vendere la legna dell’albero al migliore offerente e rimpinguare così le casse comunali.

Alcuni cittadini hanno subito dato l’allarme e i Carabinieri della locale Stazione che sono prontamente intervenuti sul luogo, cogliendo i due con le mani nel sacco.

I due hanno cercato di professare la loro innocenza asserendo di non essere al corrente dell’illiceità del loro comportamento, dichiarandosi disponibili a contattare il Sindaco di Bettona per l’acquisto della legna ed impegnandosi a scaricare il furgone dalla legna in precedenza illecitamente sottratta.

I Carabinieri però, dubitando della buona fede dei due soggetti, lasciato passare qualche minuto, si sono recati presso l’abitazione della coppia dove hanno trovato non solo il furgone ancora carico del legname ma anche ulteriore legna della stessa natura evidentemente sottratta in precedenza, per un totale di circa 5 quintali di materiale.

Inevitabile la denuncia, ed il sequestro del legname restituito all’amministrazione comunale.

