Il Cesvol cambia sede, dal 9 ottobre si sposta al DigiPass

Il DigiPass di Marsciano potenzia i servizi al cittadino ed alle associazioni del territorio con l’arrivo dello Sportello della Media Valle del Tevere del Cesvol (Centro servizi per il volontariato) Umbria nella sala “Venanzio Vallerani”.

Da mercoledì 9 ottobre la sede Cesvol di via Trento si sposta dunque all’interno dello spazio pubblico digitale in piazzetta San Giovanni, adiacente al Museo del Laterizio e delle Terrecotte. Confermati gli orari di apertura al pubblico: il lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle 15.30.

Il Cesvol è un’associazione senza fini di lucro che persegue lo sviluppo, il sostegno e la promozione del volontariato e dell’associazionismo sul territorio della Regione Umbria, attraverso l’assistenza alle associazioni socie presenti sul territorio. I servizi che offre vanno dal supporto continuativo all’assistenza amministrativa di base o specialistica, passando dalla contabilità alla grafica e stampa fino alla formazione, alla progettazione e all’editoria sociale.

Questo trasferimento permetterà agli operatori ed alle associazioni del territorio di utilizzare al meglio le dotazioni informatiche disponibili al punto DigiPass. La sala Vallerani, attrezzata con 15 computer, connessione wifi, videoproiettore e sistema di videoconferenza, è uno dei tre punti DigiPass presenti in città, luoghi pubblici, ad accesso gratuito, dove i cittadini possono trovare un esperto a disposizione in grado di accompagnarli nell’utilizzo dei servizi digitali utili nella vita quotidiana come, ad esempio, prenotare una visita medica con il CUP online, iscrivere i figli a scuola, ottenere SPID per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, consultare offerte di lavoro, attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico e molto altro. Per maggiori informazioni sui servizi dello Sportello Media Valle del Tevere del Cesvol Umbria è possibile chiamare il numero telefonico 3922091098 o inviare una email a mediavalle@cesvolumbria.org.

