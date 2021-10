Il "bomber" Fabrizio Ravanelli allo stand dell'ADM in centro a Perugia - Tuttoggi

L'attaccante della Juventus si è soffermato a lungo con i funzionari ADM che hanno avuto modo di spiegargli le numerose attività.

Il campione di calcio Fabrizio Ravanelli ha fatto visita oggi a Perugia allo stand dell’ADM, che, accogliendo l’invito dell’Amministrazione comunale di Perugia, sarà presente fino a domenica 24 ottobre 2021 lungo Corso Vannucci all’altezza di Palazzo Donini al fine di presentare le molteplici attività cui è chiamata a fare fronte.

L’attaccante della Juventus, con la quale ha vinto praticamente tutti i trofei – tra cui Champions League, UEFA, Supercoppa italiana – si è soffermato a lungo con i funzionari ADM che hanno avuto modo di spiegargli le numerose attività.

Di particolare interesse per l’ex giocatore e commentatore televisivo la spiegazione che i chimici del Laboratorio di Cagliari hanno offerto circa i controlli di qualità sull’olio extravergine di oliva. Ravanelli, nel complimentarsi per le attività condotte dai funzionari ADM a tutela del Made in Italy e non di meno del consumatore, ha confidato di essere un estimatore dell’oro verde dell’Umbria.

L’arrivo del campione di calcio ha galvanizzato gli studenti dell’Istituto agrario di Città di Castello che in quel momento erano in visita allo stand. Tante le richieste di selfie e autografi che Ravanelli ha simpaticamente concesso a tutti.