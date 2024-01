Il Bari affonda la Ternana 3-1 | Le pagelle

Alla fine del primo tempo l'uno-due di Ricci e Nasti, poi nella ripresa traversa per i padroni di casa prima delle reti di Dorval e Diakitè

La Ternana affonda a Bari, perdendo al San Nicola 3-1. Gara decisa in due minuti, tra il 41′ e il 43′ del primo tempo, quando i padroni di casa trovano prima il vantaggio con Ricci che batte Iannarilli con un diagonale dalla sinistra e poi il raddoppio con Nasti, servito sulla destra da Kallon che aveva ribato palla in uscita a Lobojko. Un doppio vantaggio che sancisce la partita in crescendo dei padroni di casa, con Iannnarilli che era stato prodigioso su Maita e Nasti, con quest’ultimo che aveva anche sprecato un’altra occasione calciando alto da buona posizione.

Nel finale di gara arrivano poi la terza rete del Bari siglata da Dorval e il gol della bandiera per gli umbri con Diakitè.

Nella ripresa il Bari colpisce una traversa con il destro a giro di Achick. Che poi serve a Dorval l’assist per il comodo 3-0 a porta vuota.

Tre minuti dopo arriva l’inutile rete per la Ternana siglata da Diakitè, servito da Zuberek.

Poi nulla più fino al triplice fischio dell’arbitro. Una vittoria che rilancia le ambizioni del Bari, mentre la battuta d’arresto complica la risalita della Ternana.

Tabellino e pagelle

Bari – Ternana 3-1

41′ pt Ricci (B), 43′ pt Nasti (B), 38′ st Dorval (B), 41′ st Diakitè (T)

Bari: Brenno 6; Dorval 6.5, Di Cesare sv (15′ pt Matino 6.5), Vicari 6, Ricci 7; Maita 7, Benali 6.5, Edjouma 6; Kallon 7 (19′ st Achik 7), Nasti 6.5 (33′ st Lulic 6), Sibilli 7 All. Marino 7.

Ternana: Iannarilli 6.5; Diakitè 6, Sorensen 5, Lucchesi 6 (33′ st Boloca 6); Casasola 5, Luperini 5 (14′ st Pyythia 6), Labojko 4.5 (14′ st De Boer 6), Carboni 6 (24′ st Favasulli 6); Marginean 5.5; Raimondo 5, Distefano 6 (24′ st Zuberek 6). All. Breda 5.