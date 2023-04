Il 5000 del Gran Ducato, successo della prima edizione "Memorial Maria Muzzi" - Tuttoggi.info

Al Giro della Rocca quasi 400 atleti e atlete per la manifestazione di atletica leggera organizzata da A.S.D. 2S Spoleto

Sono stati circa 400 gli atleti e le atlete che, domenica scorsa, hanno partecipato alla 5000 del Gran Ducato – I Trofeo Città di Spoleto e I Memorial Mara Muzzi, la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada organizzata dalla A.S.D. 2S Atletica Spoleto, con il patrocinio del Comune di Spoleto ed in collaborazione col Comitato Regionale Fidal Umbria.

In uno dei luoghi più suggestivi della città, il Giro della Rocca, hanno gareggiato sia atleti assoluti, che ragazze e ragazzi del settore giovanile appartenenti alle categorie esordienti, ragazzi, cadetti e allievi.

Nella gara assoluta dei 5000 metri vittorie di Khalid Mokhchane (TX Fitness) che ha preceduto lo junior Giulio Moriconi (Winner Foligno) e Alessio Malfagia (Pod. Lino Spagnoli). In campo femminile nuova vittoria di Giulia Giorgi (Arcs Cus Perugia) che ha preceduto Silvia Tamburi (Avis Perugia) e Tania Palozzi (Ternana Marathon). In gara sulla distanza di 5 km anche gli allievi con vittoria di Giacomo Bellillo (Educare con il Movimento) mentre era di 4 km il percorso femminile con titolo a Melissa Catana.

Le gare hanno riguardato la categoria Cadetti (età 14-15 anni e distanza di 4 km per i maschi e 3 km per le femmine), Ragazzi (età 12-13 anni; distanza 1,5 km), Esordienti 8 (età 10-11 anni; distanza 700 metri) ed Esordienti 5 (età 6-7 anni; distanza 250 metri).

“È stata una festa di sport, con atleti giovani e giovanissimi, con una risposta straordinaria che ci ha riempito di soddisfazione – sono state le parole di Piergiorgio Conti della A.S.D. 2S Atletica Spoleto – Sono arrivati ragazzi e ragazze da tutta l’Umbria e da fuori regione nonostante il maltempo, un vero successo che ci ha permesso di onorare nel migliore dei modi il ricordo di Mara Muzzi”.

Presente alle premiazioni, che si sono tenute in piazza Campello davanti alla Fontana del Mascherone, il vicesindaco Stefano Lisci insieme all’assessore Agnese Protasi: ”La capacità organizzativa della A.S.D. 2S Atletica Spoleto ha permesso a centinaia di atleti di partecipare ad una competizione gioiosa e divertente. Devo ringraziare gli organizzatori, in particolare Piergiorgio Conti e Stefania Baroni, per il risultato ottenuto in questa prima edizione, una giornata di sport che il Comune non mancherà di sostenere anche in futuro. Un grazie va anche al nostro ufficio sport e alla Polizia Municipale per il lavoro svolto in occasione della manifestazione”.

I campioni regionali maschili

Allievi: Giacomo Bellillo (Educare con il Movimento)

Cadetti: Diego Conti (2S Spoleto)

Ragazzi: Mattia Rosati (Ternana Marathon)

Esordienti 10: Godsent Jesuite Odia (Winner Foligno)

Esordienti 8: Alessandro Sportellini (Atl. Capanne)

Esordienti 5: Arion Bano (2S Spoleto)

Le campionesse regionali femminili

Allieve: Melissa Catana (Libertas Orvieto)

Cadette: Caterina Caligiana (Atl. Capanne)

Ragazze: Bianca Baiocco (Lib. Arcs Perugia)

Esordienti 10: Beatrice Masciotti (Winner Foligno)

Esordienti 8: Angel Maschera (Atl. Capanne)

Esordienti 5: Margherita Fusco (Educare con il Movimento)