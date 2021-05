Ignorano "alt" carabinieri e scatta inseguimento, sanzionati 4 motociclisti - Tuttoggi

Si tratta di giovani dai 17 ai 21 anni, uno di loro non aveva mai conseguito la patente e la moto non era né assicurata né immatricolata

Un inseguimento “anomalo”, in località Gosparini (Lisciano Niccone), ha visto protagonisti i carabinieri forestali e 4 motociclisti, in fuga dopo non aver rispettato l'”alt” dei militari durante un controllo.

Dopo una corsa spericolata tra le strade di campagna i centauri, alla fine, si sono fermati, e ovviamente sono stati identificati e sanzionati.

Si tratta di giovani dai 17 ai 21 anni, uno dei quali era addirittura privo di patente (mai conseguita) e con la moto priva di assicurazione e non immatricolata.

Oltre alle varie varie sanzioni amministrative, elevate sia per transito fuori strada che per violazione al Codice della strada, il motoveicolo irregolare è stato sottoposto a sequestro per confisca e fermo amministrativo.