Iaia De Rose e Daniele Testa, matrimonio da favola a Bracciano | Video

Iaia De Rose ed il castellucciano d'origine Daniele Testa sposi, magica cerimonia al castello di Bracciano

Matrimonio da favola sabato al castello di Bracciano per l’imprenditrice, influencer, modella e conduttrice Iaia De Rose ed il romano-nursino Daniele Testa. Una cerimonia fiabesca e studiata in ogni minimo dettaglio per la coppia attiva nel mondo del web marketing, fidanzatisi dopo anni di amicizia e di collaborazione lavorativa.

Dopo il rito civile di due settimane fa a Cervo, paese ligure d’origine di Iaia De Rose (ad un anno esatto dalla proposta di matrimonio di Daniele), alla presenza dei familiari più stretti, il 1 ottobre a Bracciano, con il lago sullo sfondo, si è tenuta prima la cerimonia simbolica quindi la grande festa con amici arrivati da tutta Italia. A coronare la promessa d’amore perfino un arcobaleno sul lago, alle spalle degli sposi.