I venezuelani si rivolgono al bitcoin mining per acquistare i beni di prima necessità - Tuttoggi

I venezuelani si rivolgono al "bitcoin mining" per acquistare i beni di prima necessità

Mentre il Venezuela sta affrontando la sua peggiore iperinflazione da anni, i venezuelani si sono rivolti alla criptovaluta bitcoin per permettersi i beni di prima necessità.

Il fondatore del sito BitcoinVenezuela.com, Randy Brito, ha stimato come più o meno 100.000 cittadini del Venezuela stiano “estraendo i bitcoin”. La tendenza all’estrazione mineraria è decollata nell’anno 2014, quando la profonda crisi del Venezuela è peggiorata molto a causa del crollo del valore del petrolio.

Così, il mining di bitcoin consiste in persone che utilizzano dei software speciali per eseguire complesse operazioni matematiche e ricevono in cambio un certo numero di bitcoin.

Quanto costa ai Venezuelani minare BTC

I computer che “estraggono” la criptovaluta sono realizzati esclusivamente per questo fine e diversi modelli hanno delle capacità computazionali diverse. Diego, un miner venezuelano, che ha rilasciato un intervista in anonimato ha affermato: “Ci sono computer che danno 800 dollari al mese”, questo è l’equivalente di oltre 77 milioni di bolivar (ovvero circa 34,61 euro) venezuelani nel mercato nero, il che è sufficiente per acquistare le necessità quotidiane. Per fare un confronto, ad esempio, il salario minimo in Venezuela è attualmente di 456,07 bolivar (ovvero circa 0,00020 euro, nemmeno un centesimo).”

“Un computer costa tra i 1000 e i 4000 dollari – spiega Diego – più le tasse doganali”. Ma il mercato globale dell’elettricità fortemente sovvenzionato del Venezuela rende molto redditizio l’estrazione di bitcoin poiché i minatori hanno bisogno di grandi quantità di energia per eseguire operazioni di successo.

Poiché il funzionamento della criptovaluta non è illegale in Venezuela, non esistono regolamenti. Ma i minatori sono andati sottoterra perché da quando la polizia ha iniziato a reprimere le operazioni, secondo Diego.

“Se i SEBIN (acronimo di: Servizi di intelligence bolivariani) scoprono che stai minando, ti accuseranno di riciclaggio di denaro, trarre profitto da attività illecite o rubare elettricità per arrestarti e confiscare i computer. -conclude Diego.

“So di gente che ha avuto la necessità di sborsare l’equivalente di oltre 40.000$ in BTC al CICPC (ovvero l’ufficio investigativo venezuelano)” ha detto a Euronews Alejandro, un altro minatore venezuelano, sotto condizione sempre, come Diego, di anonimato.

Per sapere di più sul mondo del bitcoin Bitcoin Profit.

“Ti estorcono accusandoti di violare i controlli sui cambi e il contrabbando – continua Alejandro – Il SEBIN e il CICP, che operano nel settore minerario, di solito disattivano i computer per utilizzarli o venderli “.

“Loro sanno dove sono i computer minerari: a volte sono molto esposti e si possono vedere persino dalla strada”, ha detto Diego.

“Catturano quelli che si nascondono usando i contatori del Corpoelec (ovvero la società elettrica del Venezuela) rilevando alti indici elettrici – dice quindi Diego – anche SEBIN ha accesso agli IP, quindi sanno chi sta visitando bitmain.com, i principali venditori di computer minerari. “

Chi ottiene bitcoin oggi con il bolivar guadagna molto valore a causa dell’aumento del prezzo del bitcoin rispetto al dollaro. E poiché i tassi di bitcoin-dollaro aumentano e il bolivar perde valore ogni giorno, i residenti sono in grado di ottenere una grande quantità di dollari con pochi bitcoin e quindi ottenere molti bolivar. È un gioco di valute non da poco, dato che, convertendo i bitcoin in dollari e i dollari in boliviar, e visto che, il primo aumenta e l’altro diminuisce, si riesce a fare moltissimi soldi in più rispetto al normale.

“Con i guadagni che guadagno dalle miniere un giorno, posso vivere molto bene per il resto della settimana”, ha detto Diego.

Come si può evincere dal sito il Bitcoin – Notizie, news e novità sul bitcoin e le altre criptovalute, Bitcoin consente alle persone di acquistare servizi e prodotti in tutto il mondo. I pagamenti sono pressoché immediati e le commissioni molto basse. Inoltre, i bitcoin non possono essere regolamentati dal governo ed è molto facile cambiarli all’estero. Di conseguenza, il bitcoin è diventato una risorsa importante per i venezuelani che lottano per acquistare beni di prima necessità nel loro paese colpito dall’iperinflazione.