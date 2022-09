I Vecchi Centauri Umbri si ritrovano ad Assisi nel segno della sicurezza stradale - Tuttoggi

Iniziativa domenica 11 con il Camper Azzurro e i mezzi storici della Stradale

Domenica 11 settembre, dalle ore 9 alle 13, in Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli, si terrà il raduno “Vecchi Centauri Umbri”, organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione Perugia, nell’ambito del quale, oltre al Camper Azzurro della Polizia, verranno esposti anche alcuni autoveicoli storici della Polizia Stradale.

L’evento Vecchi Centauri Umbri, oltra a costituire occasione di ritrovo per gli ex appartenenti della Polizia di Stato con i colleghi ancora in servizio presso la Polizia Stradale, sarà anche un modo per diffondere la cultura della legalità e sensibilizzare la cittadinanza sul tema della sicurezza stradale e sull’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada.