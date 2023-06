I solisti Aquilani e Roby Lakatos in concerto all’Anfiteatro romano di Terni il 29 giugno - Tuttoggi.info

Evento promosso e realizzato grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e curato dall’Associazione VIsioninmusica

Terni si prepara ad accogliere uno dei più straordinari eventi musicali dell’estate, con i solisti Aquilani e Roby Lakatos in concerto all’Anfiteatro romano di Terni il 29 giugno

Promosso e realizzato grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e curato dall’Associazione VIsioninmusica con la direzione artistica di Silvia Alunni, giovedì 29 giugno alle ore 21:00 avrà luogo all’Anfiteatro Romano il concerto dell’ensemble I solisti Aquilani accompagnati dal re dei violinisti zigani Roby Lakatos.

Il virtuoso delle quattro corde, la cui peculiarità è anche quella di integrarsi abilmente in contesti orchestrali, come è già avvenuto con la Gelders Orkest e la Pannon Philharmonic, si unirà questa volta ad una formazione d’archi affiancata da una gipsy band, quest’ultima composta da due violini, chitarra, piano, cimbalom e contrabasso. Un repertorio che, sebbene non coincida alle radici musicali dei due organici, offirà spunti per un proficuo confronto e una reciproca ispirazione, dal momento che nella stessa personalità di Lakatos convergono molteplici tradizioni, condite da un’attitudine all’improvvisazione e ad una sensibilità eclettica postmoderna. Non sorprenderà dunque ascoltare una versione del celebre Volo del calabrone di Rimski-Korsakov, accanto a un tango di Piazzolla, e alla più celebre delle 21 Danze ungheresi (o per meglio dire zigane) di Brahms.