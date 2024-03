I Ragazzi del Musical tornano con "R&G: La follia di Verona" al Teatro Nuovo di Spoleto - Tuttoggi.info

Appuntamento sabato 6 e domenica 7 aprile a Spoleto per lo spettacolo della compagnia di Trevi "I ragazzi del musical"

Dopo quattro anni, complice il periodo Covid, tornano in scena I Ragazzi Del Musical con “Romeo & Giulietta – La Follia Di Verona. La Compagnia teatrale nata a Trevi quasi 11 anni fa, dopo il successo delle cinque repliche eseguite tra il 2019 ed il 2020, torna in scena nella fantastica cornice del “Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti” di Spoleto Sabato 6 e Domenica 7 Aprile, con la partecipazione della scuola di danza Il Balletto Di Foligno. Più di 70 elementi, tra attori, cantanti, ballerini, scenografi, costumisti, trucco, parrucco ecc. provenienti da tutta l’Umbria, che per un anno intero si sono impegnati e si stanno impegnando, per la realizzazione di uno spettacolo rinnovato e rivoluzionario. A dimostrazione di ciò, grande successo ha avuto l’evento che si è svolto Domenica 10 Marzo al Centro Commerciale “Piazza Umbra”, in cui cantanti e ballerini, hanno dato vita ad una piccola anteprima in doppia replica, conquistando avventori e passanti. Fatevi trasportare tra le vie di una folle Verona, dove solo i germogli nati dall’amore dai primogeniti delle due famiglie, Romeo e Giulietta, riusciranno a spegnere il fuoco che imperversa. Ma solo per poco… Uno spettacolo imperdibile per gli amanti del Musical e dei grandi spettacoli! I Ragazzi del Musical vi aspettano Sabato 6 Aprile alle ore 21.15 Domenica 7 Aprile alla ore 17.15 Info e prenotazioni biglietti: Facebook: I Ragazzi Del Musical Whatsapp: 3402846905 Email: iragazzidelmusicaltrevi@gmail.com

Luogo: TEATRO, VIA SANT’ANDREA, 20, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA