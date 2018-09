I Primi d’Italia, torna anche quest’anno il Villaggio dei Primi di Mare

Si è tenuta ieri, martedì 18 settembre, nella Sala Giunta del Comune di Porto Sant’Elpidio la terza conferenza di presentazione della XX edizione de I Primi d’Italia, a Foligno dal 27 al 30 settembre prossimi. Tra i tanti grandi protagonisti di questa edizione si conferma il Villaggio dedicato ai Primi di Mare firmato da 7 ristoranti di Porto Sant’Elpidio che torna dopo il grande successo dello scorso anno. Presenti in sala Milena Sebastiani (Comune di Porto Sant’Elpidio), Giovanni Patriarchi (Comune di Foligno), Aldo Amoni (Epta Confcommercio Umbria) e i 7 ristoratori che gestiranno il villaggio.

“Ero sicuro – dichiara Aldo Amoni, Presidente di Epta – che Porto Sant’Elpidio avrebbe riscosso i favori del pubblico, non solo grazie all’alta qualità dei piatti preparati ma anche grazie all’entusiasmo dei ristorati che si sono impegnati sul campo con passione e convinzione. E il loro sforzo è accompagnato ancora una volta dall’appoggio del loro Comune e dal nostro in qualità di organizzatori di questa grande manifestazione. Siamo convinti che il rapporto tra Umbria e Marche vada rafforzato con iniziative come queste, anche grazie alla strada che dall’anno scorso facilita enormemente gli spostamenti tra queste due Regioni”.

Il Villaggio dei Primi di Mare va ad unirsi ad altri 15 Villaggi: riso e tortello mantovano, tipicità locali, gluten free e polenta, cous cous, tipicità toscane, primi alle erbette selvatiche, tartufo, gnocchi fatti a mano, paella, amatriciana, pasta fresca e ripiena, i primi di Anna Moroni e un intero villaggio dedicato a Confagricoltura. Meravigliose taverne dove mangiare strepitosi primi per 3 euro o 8 euro e poi continuare a godersi la manifestazione con i tantissimi appuntamenti del ricco programma di questa importante edizione.

Nel bellissimo centro storico di Foligno i visitatori troveranno un percorso degustativo continuo, convegni, momenti dedicati a bambini con i Primi d’Italia Junior, tante food experience, appuntamenti con chef stellate del calibro di Viviana Varese, Cristina Bowerman e Silvia Baracchi e tanti spettacoli sul palco. E domenica, a chiudere la manifestazione, Foligno sarà avvolta anche dalla musica della coinvolgente P-Funking Band.

Per prenotare i tanti appuntamenti visitate il sito: www.iprimiditalia.it. Per restare aggiornati: facebook: @festivaliprimiditalia; twitter: @IPrimidItalia; instagram: @iprimiditalia; youtube: @iprimiditalia

(Foto Rita Peccia)

