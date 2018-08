I Nuotatori Tifernati ai Campionati Europei Master in Slovenia

share

0 shares Share

Tweet

Pin

I Nuotatori Tifernati Polisport saranno tra i 4.500 atleti che parteciperanno ai prossimi Campionati Europei di Nuoto Master in programma a Kranj (Slovenia) da venerdì 31 agosto a domenica 9 settembre.

Sandro Belletti (200 rana e 50 rana) e Nerio Neri (100 stile libero e 50 stile libero) per la categoria M70, Francesco Serafini (50 rana e 50 stile libero), Andrea Prataiola (50 stile libero) e Ivan Giovagnini (50 stile libero) per la categoria M45, Vincenzo Ortalli (50 stile libero) per la categoria M40, saranno i portacolori di Città di Castello nella più importante manifestazione natatoria master d’Europa.

“Una partecipazione che ci inorgoglisce e che dimostra come lo sport tifernate, in questo caso il nuoto, abbia sempre davanti a sé importanti traguardi”, commenta l’assessore allo Sport Massimo Massetti, che sottolinea “la qualità, la professionalità e la passione che nel nuoto testimoniano tanti concittadini, con un impegno quotidiano che è in vasca, ma è anche nella promozione di eventi di rilievo nazionale, come sono stati recentemente la ‘24 ore di fine anno’, il Trofeo Italo Galluzzi e il Meeting Tifernum Tiberinum”.

Nell’edizione 2018 i Campionati Europei di Nuoto Master per la prima volta nella storia ospiteranno tutte le specialità acquatiche (pallanuoto, tuffi, nuoto sincronizzato, nuoto in vasca e in acque libere). “Un primato lo stabiliremo anche noi – evidenzia il presidente dei Nuotatori Tifernati Valentino Cerrotti – perché Serafini, Prataiola, Giovagnini e Ortalli disputeranno per la prima volta in assoluto nella storia del nuoto a Città di Castello anche la staffetta 4×50 stile libero di categoria”.

“Un vero e proprio successo a priori della spedizione in terra slava – puntualizza Cerrotti – in quanto è un indice non solo di qualità agonistica di tutti gli elementi, ma anche una testimonianza della capacità logistica e organizzativa dei nostri atleti, visto il carattere comunque amatoriale dell’impegno in vasca”. Con questa prestigiosa partecipazione, la quarta consecutiva in campo internazionale, dopo i Campionati Mondiali di Riccione del 2012, gli Europei di Eindhoven del 2013 e di Londra del 2016, i Nuotatori Tifernati Polisport confermano la continua crescita individuale e di squadra, che li pone tra le realtà sportive più importanti dell’Alta Valle del Tevere e dell’Umbria.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa