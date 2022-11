I medici del 118 chiamano la Regione: "Rinnoviamo l'accordo collettivo o c'è il rischio fuga" - Tuttoggi

Il primo allarme era stato lanciato nel pieno della pandemia, ma ora si rinnova l’sos dei medici del 118. Personale anche con 20 anni di esperienza, pronto a ‘fuggire’ qualora non venga rinnovato l’accordo collettivo regionale fermo a 20 anni fa. A lasciare sarebbero potenzialmente una ventina di persone, la metà delle quali avrebbe già fatto domanda.

Sono le stime della Snami, uno dei principali sindacati nazionale autonomo dei medici italiani, che a nome dei medici convenzionati (ma la situazione riguarda anche quelli non convenzionati, ndr), dalle sedi di Perugia e Terni, lancia “un ultimo tentativo bonario di apertura del tavolo regionale per il rinnovo dell’Accordo Collettivo Regionale per i medici del 118 Umbri. Nella mattina di martedì 8 novembre 2022 – si legge in una nota – i medici del 118 in forze in Umbria hanno inviato a tutti i responsabili regionali, delle USL e delle Aziende Sanitarie il proprio dissenso dichiarando che se non si aprisse immediatamente il tavolo per rivedere l’accordo fermo dal 2002 saranno costretti a confermare le domande di trasferimento – già presentate – verso quelle Regioni che costantemente rinnovano l’accordo collettivo regionale rendendo sicuro ed attrattivo il lavoro. Assistiamo al trasferimento di capitale umano nel fiore del tempo lavorativo, medici che da 15-20 anni già lavorano in ambulanza. Come sarà garantito il soccorso avanzato sul territorio umbro?“