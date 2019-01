I cortei storici di Echt-Sustern e Orvieto firmano una collaborazione

share

Orvieto in Italia e Susteren (al confine con Belgio e Germania) due luoghi accomunati dalla celebrazione secolare di eventi di cultura, storia e religione. La Città di Orvieto onora il miracolo Eucaristico cristiano e nel contempo la memoria del momento più alto della città stato medievale, di cui il celebre Corteo del Corpus Domini è l’espressione più evidente e solenne, nella città olandese di Susteren, al confine con Belgio e Germania invece risalta l’altrettanto importante Processione delle Reliquie.

Se ad Orvieto il Corteo Storico si rinnova ogni anno con una intensità e un impegno straordinari, riuscendo a coagulare tutte le forze della città e riempiendo di meraviglia i visitatori a Susteren, una volta ogni sette anni si rinnova l’importantissima processione del Santuario (Heiligdomsvaart), antica di oltre 500 anni. Per quattordici giorni il villaggio olandese accoglie decine di migliaia di visitatori che assistono alla processione delle Relieks ed anche ad un seguitissimo spettacolo all’aperto con oltre 150 attori, “Storm of the ages”, eseguito la prima volta nel 1937 in un teatro all’aperto vicino all’antica basilica di Amelberga.

“Siamo particolarmente orgogliosi – afferma il sindaco di Orvieto, Giuseppe Germani – di poter avviare oggi grazie a Cittaslow International un rapporto di collaborazione permanente con il Sindaco Jos Hessels e gli amici della città di Echt-Susteren: un seme gettato per il futuro della promozione e lo sviluppo integrati dei due cortei nelle nostre città. Anche con azioni come questa si consolida concretamente e dal basso un’idea di Europa che per altri versi sembra problematica”.