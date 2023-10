I Comuni di Assisi e Bastia assumono, i dettagli del concorso - Tuttoggi.info

Concorso pubblico per 4 funzionari, le domande vanno presentate entro il 2 novembre 2023. I requisiti richiesti dal bando

I Comuni di Assisi e di Bastia Umbra sono pronti ad assumere nuovi dipendenti. In particolare sono 4 i funzionari che andranno ad arricchire la pianta organica dei due enti locali, attraverso un concorso pubblico di cui è stato appena pubblicato il bando.

Il bando – pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Assisi e sul portale di reclutamento “inpa.gov.it” prevede un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 4 posti da funzionari amministrativi/contabili di elevata qualificazione (ex categoria giuridica D) da assegnare ai Comuni di Assisi e Bastia Umbra.

Per partecipare alla selezione, oltre ad essere maggiorenni occorre la laurea almeno triennale o di primo livello in settori giuridici, in scienze politiche e similiari o in scienze economiche e similari. Necessaria inoltre la patente di guida di categoria B, oltre alla conoscenza di base dell’uso del computer e delle applicazioni informatiche più diffuse oltre che della lingua inglese. Possono inoltre partecipare al concorso i possessori di titolo di studio conseguito all’estero che, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, abbia ottenuto il riconoscimento di equipollenza/equivalenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. Ovviamente non si devono aver riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. Il bando integrale è disponibile qui.

Le domande vanno inviate, esclusivamente in modalità telematica, entro il 2 novembre prossimo, tramite il portale unico di reclutamento raggiungibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/?text=assisi&categoriaId=®ioneId=&status=OPEN&settoreId=&periodo=03%2F10%2F2023+-+04%2F10%2F2023&ral=&page_num=0