LA CASA – La Maschera torna in scena!



Ci sono case che custodiscono ricordi, altre che nascondono segreti… e poi ci sono quelle dove può succedere davvero di tutto!



Quest’anno festeggiamo i nostri 50 anni di teatro tornando là dove ci piace stare di più: sul palcoscenico, insieme a voi!



Vi aspettiamo con “La Casa”, la prima commedia di Gianfrancesco Marignoli messa in scena da “La Maschera”, tra personaggi, situazioni esilaranti e quella comicità tutta spoletina che da cinquant’anni ci fa ridere insieme.



Per la regia di Giorgio Santi, con Mario Cozzari, Tommaso Biondi, Irene Bececco, Andrea Gigliarelli, Antonietta de Santis, Gianluca de Angelis, Giacomo Cafaro, Andrea Bonvini, Beatrice Cozzari, Elisa di Barnaba, Alberto Minci, Michele Gigliarelli, Rosella Loreti e con il patrocinio del Comune di Spoleto.





Vi aspettiamo Sabato 28 novembre 2026 – ore 21:00 e Domenica 29 novembre 2026 – ore 17:00 Teatro Caio Melisso.



Prevendita on-line su https://ticketitalia.com/la-casa-teatro-caio-melisso-spoleto-28-29-novembre-2026 o i giorni dello spettacolo presso il botteghino del teatro.



Per informazioni: 378 0945480





Luogo: Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, Piazza Duomo, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:00

Artista: La Maschera

Link: https://ticketitalia.com/la-casa-teatro-caio-melisso-spoleto-28-29-novembre-2026