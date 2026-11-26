BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ora non posso dare una risposta precisa sul numero degli emendamenti, tutto quello che serve, ovviamente, per migliorare la manovra anche da parte della maggioranza è utile. Però, ovviamente, noi abbiamo anche, diciamo, delle tempistiche che vogliamo rispettare. E’ una manovra sulla quale, secondo me, abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma abbiamo continuato a fare un ottimo lavoro anche in questi giorni. Anche nell’ultima riunione che abbiamo fatta ieri c’è grande convergenza nella maggioranza: stiamo piano piano dipanando tutte le matasse, stiamo cercando le soluzioni migliori a ogni problema. E i problemi sono molti: abbiamo avviato anche una serie di interlocuzioni con i Comuni. Insomma, stiamo cercando anche lì di tirare fuori, di cercare altre soluzioni per qualche altra risorsa che possa aiutare i Comuni”.

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles. “Quindi, stiamo facendo un lavoro anche di confronto, di dialogo, che secondo me sta dando dei risultati ottimi. In questo c’è anche, ovviamente, il lavoro del Parlamento, c’è anche il lavoro dei parlamentari della maggioranza. Però a un certo punto bisognerà tirare le somme e, a quel punto, la maggioranza dovrà andare, secondo me, avanti il più possibile, in modo spedito, col Parlamento compatto. Perchè noi dobbiamo, diciamo, licenziare la legge di bilancio per il bene di tutti i beneficiari, ecco, dei provvedimenti che abbiamo inserito nella manovra”, ha concluso.

(ITALPRESS).

-Foto: Palazzo Chigi-