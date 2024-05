Hoist Spoleto (ex Maran) ceduta, incontro azienda-Rsa - Tuttoggi.info

La Hoist ha comunicato la vendita dell'azienda spoletina ad una importante società italiana di recupero crediti

Da pochi minuti, dalla sede della Hoist Spoleto (ex Maran) si apprende che questa mattina la società ha convocato la Rsa aziendale. A quanto trapela – l’incontro è cominciato alle ore 9,30 – la società svedese ha comunicato la cessione dell’azienda spoletina alla System House srl, molto nota nel settore del recupero crediti, con diverse sedi in Italia e circa 3mila dipendenti.

Dell’incontro sono stati informate le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, le quali hanno già inviato una missiva all’assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni, che segue da un anno la vertenza Hoist, al fine di chiedere un tavolo urgente. Dalle sedi delle organizzazioni sindacali si esprime una cauta soddisfazione per la cessione. Al momento, sempre stando a quanto trapela in via ufficiosa, non vi sarebbero richieste di esubero da parte dell’azienda acquirente. Sembra così destinata a risolversi positivamente una vertenza che vede protagoniste le stesse aziende.

Più tardi gli sviluppi.

(foto di repertorio)