Narni diventa 'Jurassic Park' per un giorno: dinosauri in città | Video - Tuttoggi.info

Narni Città Teatro conquista tutti. Grande successo per 'Saurus', la produzione artistica della Close-Act Theatre Company

Grande impatto a Narni per l’appuntamento firmato Narni Città Teatro, evento che dal 14 al 16 giugno ha animato la città con eventi, più di 45, ed iniziative spettacolari ogni ora del giorno: un festival-evento, giunto alla V edizione, in grado di richiamare l’attenzione di artisti come Vinicio Marchioni, Roberto Vecchioni, Gemitaiz. Una delle iniziative più attese e riuscite è stata sicuramente quella di ieri, sabato 15 giugno, che ha visto protagonisti i dinosauri. Lungo le vie del borgo medioevale hanno sfilato dinosauri animati che hanno catturato l’emozione di grandi e piccini, per uno spettacolo insolito ed emozionante, trasformando la cittadina di Narni in ‘Jurassic Park’ per un giorno. ‘Saurus’, così il nome della produzione artistica, è a cura della Close-Act Theatre Company e vede l’impiego di dinosauri animati da artisti su trampoli e coperti da costumi di scena, alti circa 5 metri e lunghi 7.

Narni Città Teatro, “Sogni Sospesi”

Il tema di quest’anno è stato quello dei “Sogni Sospesi”, così come spiegato da Francesco Montanari, uno dei direttori artistici insieme a Davide Sacco, a Sky Tg24: “Noi vorremmo dare la possibilità a qualsiasi persona, dello spettacolo e no, di raccontarci cosa vorrebbe fare, di raccontarci un sogno, qualsiasi esso sia – spiega Montanari – Poi noi lo realizziamo in qualche modo, è chiaro che ci fermiamo al compromesso…Tutti gli spettacoli avranno come tema il sogno. Noi abbiamo concepito il festival, fin dall’inizio, come la nascita di un essere vivente, nelle varie edizioni. Adesso ci rimane il mondo onirico”. E alla domanda se veste i panni solo del direttore artistico o anche di quello dell’attore risponde: “Domenica racconterò la storia “Il viaggio dell’eroe”, una sorta di ensemble di drammaturgie ma soprattutto del percorso dell’essere umano”.

La foto è di Mattia Bernabei