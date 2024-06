L’ultimo saluto a Maria Polidori Mipatrini, ha allevato i perugini alla musica

Con il marito Alviero aveva fondato lo storico negozio di dischi, tappa anche per chi voleva acquistare biglietti per i concerti

Celebrati nella chiesa di Mantignana i funerali di Maria Polidori Mipatrini, scomparsa all’età di 80 anni, a seguito di una lunga malattia.

Insieme al marito Alviero nel 1962 aveva fondato lo storico negozio di musica Mipatrini in via della Viola. Generazioni di perugini e di studenti vi hanno comprato dischi in vinile e musicassette, fino ai cd. Ma soprattutto, era il luogo dove si acquistavano i biglietti per assistere ai concerti. Poi il trasferimento in via Trasimeno Ovest, ma sempre un punto di riferimento per gli amanti della musica.

Per questo la notizia della morte di Maria, annunciata dai figli Monica e Massimiliano, è stata accolta con sincero cordoglio da parte di tanti.

La salma è stata tumulata nel cimitero di Mantignana.