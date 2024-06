Tenta di rubare negli uffici di un negozio ma viene scoperto dal titolare grazie alle telecamere - Tuttoggi.info

L'uomo è stato scoperto dal titolare del negozio tramite la videosorveglianza, arrestato in flagrante dalla polizia

E’ stata la tempestiva telefonata del titolare di un negozio alla polizia a permettere di arrestare un 35enne mentre cercava di rubare negli uffici dell’attività commerciale. L’uomo, già gravato da precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato in flagranza di reato dagli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Foligno.

Stando a quanto ricostruito, l’uomo, dopo essersi introdotto in un noto esercizio commerciale del folignate, è stato notato dal titolare – tramite il sistema di videosorveglianza – rovistare all’interno degli uffici alla ricerca di oggetti di valore. Il proprietario del negozio ha dunque immediatamente richiesto l’intervento della polizia, arrivata poco dopo sorprendendo il 35enne ancora all’interno dell’esercizio commerciale. Dopo un iniziale tentativo di fuga del presunto ladro, è stato bloccato e perquisito. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello del quale non è stato in grado di fornire una giustificazione.

Accompagnato presso gli uffici di polizia, una volta ricostruita compiutamente la dinamica dell’episodio e redatti gli atti di rito, è stato tratto in arresto in flagranza con l’accusa di tentato furto aggravato. Su disposizione del pm di turno, l’uomo è stato trattenuto presso le celle di sicurezza del Commissariato, in attesa dell’udienza di convalida.