Ha salvato un uomo con un massaggio cardiaco di 7 minuti

Riconoscimento in Comune per il gesto di Giuseppe Brunori, la lettera di Alberto, da lui salvato

Per sette minuti ha proseguito con le procedure di massaggio cardiaco, sino all’arrivo dell’ambulanza. Così Giuseppe Brunori, dipendente del Comune di Perugia, nei giorni scorsi ha salvato la vita ad Alberto, in un impianto sportivo di Santa Sabina.

Un gesto che il sindaco Romizi ha voluto premiare consegnando a Brunori una pergamena quale riconoscimento per il gesto di alto valore civico. Presenti in sala Rossa anche gli assessori Otello Numerini e Luca Merli, nonché i familiari di Brunori e del cittadino, Alberto, da lui salvato.

“E’ stata una giornata indimenticabile – ha commentato Brunori – di quelle che ti rimangono dentro per sempre. Ho provato infatti un’emozione indescrivibile, come quando nasce un figlio o si ritrova un fratello. Mai avrei creduto che potesse accadermi un fatto del genere, ma la vita ti riserva anche queste sorprese”.

A Brunori è arrivata una lettera a firma di Alberto, che l’ha voluto ringraziare per avergli donato di nuovo la vita “perché senza di lui non avrei potuto raccontare questa vicenda”.

Grande emozione anche nelle parole del sindaco Andrea Romizi: “Quando ho sentito questa storia, mi sono interrogato se, nella stessa situazione, sarei stato in grado di agire come Giuseppe Brunori. Ebbene la risposta è “non ne ho la certezza” perché per compiere un gesto di così alto valore e senso civico servono lucidità, prontezza e coraggio, doti che Giuseppe ha avuto tutte. Credo che sia importante dare notizia di eventi come questo soprattutto con l’obiettivo di offrire a tutti noi un buon esempio”.

Il sindaco ha concluso manifestando l’orgoglio dell’intera Amministrazione comunale per quanto fatto da Brunori, dipendente dell’Ente, perché ciò ha consentito di salvare concretamente una vita.

Così recita la pergamena: “La stima e il sentito riconoscimento dell’Amministrazione Comunale a Giuseppe Brunori per il generoso slancio e il determinante apporto personale al soccorso di una persona in grave pericolo di vita, testimonianza ed esempio di alto senso civico e sincero spirito di solidarietà.