Gubbio, "Sullo stadio allarme lanciato l'anno scorso. Accuse strumentali a Fiorucci" - Tuttoggi.info

“Rispediamo al mittente le accuse di strumentalizzazione relative alle dichiarazioni di Vittorio Fiorucci sulla gestione dello Stadio Pietro Barbetti, da parte dell’Amministrazione Stirati”. Così una nota congiunta di Gubbio Civica, Lega Gubbio, Fratelli d’Italia Gubbio e Forza Italia Gubbio.

“Quanto affermato dal candidato a sindaco è un’ulteriore presa di posizione di una situazione già evidenziata a più riprese dal Gruppo Lega in consiglio comunale. Nel 2023 siamo infatti intervenuti sulle preoccupanti condizioni strutturali dello stadio sia con una lettera aperta al Sindaco alla quale non abbiamo mai avuto risposta, sia con un’interrogazione lo scorso giugno, con la quale spronavamo l’Amministrazione ad assumersi in modo serio e responsabile l’impegno a risolvere nel più breve tempo possibile le carenze dell’impianto. A fine 2022 avevamo anche chiesto chiarimenti in merito al mancato accesso da parte del comune di Gubbio a fondi regionali di rigenerazione urbana di aree o strutture comunali, nei quali rientravano gli impianti sportivi, quali per esempio lo stadio Barbetti. Ennesima prova del disinteresse di sindaco e giunta nei confronti di una città che invece meriterebbe attenzione”.

“Purtroppo l’amministrazione, “spalleggiata” anche da alcuni candidati sindaco, abili solo a generare spaccature e intorbidire le acque del dibattito politico cittadino, si appiglia ad un dettaglio tecnico che nasconde le carenze gestionali di una giunta che come al solito esegue il compitino, ma che in realtà non è in grado di programmare importanti interventi strutturali a medio lungo termine. A differenza di questa amministrazione comunale, che non sa dialogare in maniera seria con il tessuto imprenditoriale e cittadino, riteniamo che il nostro candidato sindaco, la nostra squadra, possano essere quello di cui la società, i tifosi e la città hanno bisogno: un gruppo pragmatico capace di ascoltare le istanze di una comunità anche quando si parla di temi sportivi. Intanto – concludono gli esponenti del centro destra eugubino – il ‘caso dello Stadio Barbetti’ resta purtroppo ancora aperto”.