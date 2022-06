Gubbio-Rovaniemi in 7 giorni, i 3 vespisti consegnano letterina di Cate a Babbo Natale - Tuttoggi

I tre amici carabinieri con la passione per la due ruote hanno raggiunto la Lapponia in soli 7 giorni, passando per Slovenia, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Lituania, Estonia e Finlandia. Oltre 3500 km per raggiungere un unico obiettivo: “Regalare un sorriso alla piccola Caterina“.

Caterina è una bambina affetta dalla nascita da Sma, malattia genetica che fin dai primi mesi di vita colpisce le cellule nervose del midollo spinale, quelle che trasmettono gli impulsi ai muscoli volontari degli arti, ma lascia intatte le capacità mentali. Caterina, infatti, è dotata di grande intelligenza e carica emotiva: frequenta con molto impegno e risultati ottimi la scuola primaria, affiancata da un’insegnante di sostegno e un’infermiera. Per supportare Cate e la sua famiglia, nel 2019, è stata fondata a Gubbio l’associazione “Gli amici di Cate”.

Ai tre vespisti – dopo l’emozionante incontro con Babbo Natale – rimangono ora altri 700 km prima di raggiungere Capo Nord in Norvegia, il punto più estremo dell’Europa. La “missione sorriso” è già in parte compiuta ma può ancora succedere di tutto…