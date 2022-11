Gubbio raccontata in 20 podcast gratuiti, online il progetto di PleinAir - Tuttoggi

Inseriti nella piattaforma gratuita di geo-podcasting Loquis e su Pleinair.it, i contenuti audio raccontano e faranno vivere Gubbio attraverso i suoi monumenti, tradizioni, curiosità, primati e unicum della città, con la possibilità, per gli utenti, di ascoltare ogni podcast dallo smartphone mentre si è in viaggio o direttamente sul luogo, scansionando i QR Code disponibili in città su volantini e pannelli informativi, in modalità gratuita e 24 ore su 24.

Solo in Italia sono 14 milioni gli utenti che fruiscono di contenuti audio digitali: Gubbio si inserisce in questo trend sfruttando la sua grande attrazione turistico-culturale. Ogni podcast ha una durata media di due minuti e racconta le storie dei luoghi di Gubbio: dai monumenti più blasonati come il Palazzo dei Consoli o la Fontana del Bargello a quelli meno conosciuti come la Botte dei Canonici o l’Eremo di Fonte Avellana.

Ogni contenuto audio è autonomo rispetto agli altri e per ascoltarlo basterà andare sul sito www.pleinair.it/loquis, sull’app, sul sito di Loquis o sulle maggiori piattaforme di podcasting (Spotify, tra le altre) scegliendo quello ritenuto più interessante o il luogo che si vorrà visitare.