Gubbio, ponte di Ognissanti con la 'Mostra del tartufo bianco', a seguire 'Secondi d'Italia' | Programmi - Tuttoggi.info

Weekend lungo all’insegna delle eccellenze territoriali, la 42^ edizione della Mostra torna dal 28 ottobre al 1 novembre | Il 3 e 4 novembre la 1^ edizione della manifestazione dedicata alle carni

Show cooking, degustazioni, stand, eventi a tema, chef “superstar”, musica, e persino una escape room: sono gli ingredienti della 42^ Mostra Mercato del Tartufo bianco e dei prodotti agroalimentari di Gubbio, presentata stamattina (23 ottobre) a Palazzo Pretorio dal sindaco Filippo Stirati e dall’assessore al Turismo Gabriele Damiani.

Mostra del tartufo bianco, programma

Si parte sabato 28 ottobre, con gli stand in Piazza 40 Martiri e la tradizionale pesatura e premiazione del tartufo più grande. Il pomeriggio, alle 17.30, spazio alla presentazione de “L’Italia del tartufo: città, paesi e territori”, la guida alla ricerca della trifola più preziosa. Domenica 29, tra i tanti eventi previsti, la presentazione della Tuber Cup Gubbio e l’attesissimo show cooking di Giorgione, al Centro Servizi Santo Spirito alle 19.30.

Per gli amanti di gioco e mistero torna anche la Escape Room a cura di Alkimia, sempre al Centro Servizi, lunedì 30 ottobre dalle 17,30, cui seguirà, alle 18, la performance dal vivo di 10 artisti e ballerini a cura di Danz Week Art Experience e, alle 19, un secondo show cooking di Giorgione.

Martedì 31, alle 18, appuntamento imperdibile per gli appassionati di scacchi, con la partita in simultanea con il maestro Riccardo Marsili, in Piazza 40 Martiri, e alle 21.30 spazio anche al cantautorato italiano con l’omaggio a Lucio Dalla, con il suo chitarrista Ricky Portera e la Gionni Grasso Band, al Teatro Comunale, Si chiude in bellezza mercoledì 1 novembre con il connubio tra Riesling e tartufo, una degustazione che sarà un trionfo di profumi.

Secondi d’Italia, programma

“Ma quest’anno – ha sottolineato l’assessore Damiani – la chiusura della Mostra non segnerà la fine di degustazioni ed eccellenze. La grande novità di questo 2023, infatti, sarà la prima edizione de I Secondi d’Italia, a partire da venerdì 3 novembre, incentrata su specialità gastronomiche di carne bovina, suina, pollame e da cortile, con un circuito gratuito di degustazioni continuative nell’area antistante il Centro Servizi di Santo Spirito. Protagonisti saranno la braciola, la salsiccia, i metodi di cottura in padella o sulla griglia, il friccò e altro ancora. Ci saranno anche incontri e laboratori con chef, testimonial e personaggi in grado di raccontare e promuovere tutti i prodotti che hanno contribuito a caratterizzare la cultura alimentare dell’area Appennina”.

La manifestazione si terrà il 3 e 4 novembre, dalle 10 alle 20, al Centro Servizi Santo Spirito, “con l’obiettivo – ha chiarito ancora Damiani – di valorizzare le produzioni di qualità, coinvolgendo e mettendo in vetrina ristoratori, alimentaristi e macellai”. Il sindaco Stirati ha sottolineato “la grande disponibilità di tante associazioni, giovani e realtà del territorio, che ci permette di coinvolgere davvero diversi target di cittadini e turisti. Ancora una volta mettiamo in campo le nostre eccellenze, a livello di enogastronomia e turismo: Gubbio è terra di qualità, maestria e grande vocazione all’accoglienza e al buon cibo, che sarà ancora protagonista nel ponte di Ognissanti”.