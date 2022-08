“Gubbio Oltre Festival", arrivano Luca Barbarossa e Cristina Donà - Tuttoggi

Il Chiostro di San Pietro sarà invece la location, l’11 agosto, per Luca Barbarossa, “Non perderti niente”. Partendo dall’omonimo romanzo autobiografico questo tour si propone quale racconto suonato e celebra i 60 anni dell’autore, con la musica come colonna sonora di una vita dedicata in gran parte a quest’arte, e alla chitarra, fedele compagna di viaggio, tra incontri sorprendenti, avventure inaspettate, passioni e sogni realizzati. Evento in collaborazione con OTR live.

Il 20 agosto, presso il Teatro Romano, Oltre Festival concluderà la sua stagione di concerti con la cantautrice Cristina Donà, “deSidera Tour”. Il titolo indica liberamente l’etimologia della parola “desiderio” (letteralmente “mancanza di stelle”), che cuce i brani con un sottile filo rosso, motore indispensabile delle nostre vite, ma anche fonte di un incolmabile vuoto e insoddisfazione. Il racconto di un tentativo che invita alla riflessione e ad una nuova consapevolezza, per ripartire ad occhi bene aperti. In collaborazione con Moon in June.

Oltre Festival continua, dunque, il suo percorso: divenire, non fermarsi, andare al di là degli steccati, degli stereotipi. Un crogiuolo di iniziative musicali tese ad ampliare le conoscenze, a visitare diversi generi fondendoli tra loro. Coinvolgere esperienze artistiche e pubblici diversi, farli confrontare, far incontrare le loro musiche, con diverse sonorità che riecheggiano il mondo e le sue culture. Gubbio insomma è il luogo dove la musica continua ad incontrarsi.

Gubbio Oltre Festival collabora con istituzioni quali, oltre il Comune di Gubbio, la Scuola Comunale di Musica, la Banda Comunale di Gubbio ed altre importanti realtà nazionali.

prevendita: https://www.boxol.it/it/event/cristina-dona/410993

Riferimenti

www.gubbiooltrefestival.it; info@gubbiooltrefestival.it