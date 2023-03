Gubbio Calcio celebra i 25 anni dalla storica promozione in Serie C - Tuttoggi

Mercoledì 22 marzo al Centro Servizi Santo Spirito l'evento “La magia della Serie C” con tutti i protagonisti della vittoria del campionato 1997-1998, che segnò il ritorno dei rossoblu tra i professionisti

Il 22 marzo 1998 il Gubbio calcio tornava in Serie C, chiamando a raccolta le migliori forze imprenditoriali della città con in testa le cementerie Barbetti e Colacem, per aprire un ciclo straordinario che in 25 anni è culminato con la promozione in Serie B nel 2010-2011.

Il 22 marzo prossimo al Centro Servizi Santo Spirito, alle ore 21, si terrà una serata celebrativa di quella squadra che, allenata da Leonardo Acori, ha dominato il campionato ritrovando i professionisti. “La magia della Serie C” è l’evento che Infopress e CER Costruttori Edili Riuniti di Gubbio organizzano con i protagonisti di quella cavalcata fantastica.