Gubbio, un bando per “adottare” e gestire 17 rotatorie

Nel dettaglio le 17 rotatorie a cui fa riferimento il bando sono: Rotatoria Via Tifernate (nella foto); Rotatoria Via L. da Vinci (Gastronomia Eugubina); Verde su strada a due piani (che porta all’Eurospin); Rotatoria Via Perugina (ex stazione); Rotatoria Via Paruccini (Stadio); Rotatoria Via Paruccini (Tennis); Rotatoria Largo Pentapoli; Rotatoria Esso (Via Perugina); Rotatoria Conad (Via Perugina); Rotatoria (aiuola) Via Frate Lupo; Rotatoria Via B. Croce (gommista); Rotatoria Via B. Croce (forno); Rotatoria di San Marco; Rotatoria di Padule; Rotatoria di Spada; Rotatoria di Torre; Rotatorie Ospedale di Gubbio.

La domanda di “adozione” di una o più rotatorie può essere inoltrata da: privati, imprese, società costituite in qualunque forma, ditte individuali, cooperative, consorzi, associazioni, circoli, comitati, operatori commerciali, organizzazioni di volontariato, istituti di credito, parrocchie. Ogni richiesta di “adozione” può essere presentata anche congiuntamente da più soggetti (in questo caso deve essere specificato nella domanda).

Le proposte di sponsorizzazione devono pervenire con qualsiasi mezzo al “Comune di Gubbio – Ufficio Protocollo – 06024 Gubbio (PG)” entro le ore 12 del giorno 14 aprile 2023 a pena di inammissibilità (in caso di consegna fisica o postale occorre plico chiuso con l’indicazione all’esterno del mittente e l’oggetto della procedura). Si ricorda che l’Ufficio Protocollo in Via della Repubblica è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, il martedì dalle ore 15.30 alle 17.30. È possibile presentare la domanda anche tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.gubbio.pg.it oppure tramite pec all’indirizzo comune.gubbio@postacert.umbria.it.

È possibile chiedere informazioni presso il Settore Sociale, Cultura Turismo – Servizio Sviluppo Economico previo appuntamento nei giorni di martedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle 18 e giovedì dalle ore 10 alle 12, o contattando il numero 075 9237704. Si comunica che il Responsabile del procedimento è il Dott. Matteo Morelli (m2.morelli@comune.gubbio.pg.it).