A Gubbio in arrivo 350 atleti di nuoto sincronizzato, tutto esaurito negli hotel cittadini - Tuttoggi

“Ancora una volta lo sport si rivela un fondamentale veicolo di promozione turistica per la città di Gubbio – ha detto l’assessore Damiani – siamo davvero orgogliosi di poter ospitare una manifestazione di così grande rilievo e così numerosa: per questo ringraziamo davvero la Federazione Italiana Nuoto e ringrazio i miei uffici che hanno lavorato tanto per arrivare a organizzare questo fine settimana”. Anche Stirati ha sottolineato come “ospitare manifestazioni di questo tipo vuol dire dare ulteriore prova della nostra capacità ricettiva e di operatività: la città c’è, e vuole fare la sua parte importante in questa fase di ripartenza, dando anche attraverso questa manifestazione un bel segnale di ritorno alla normalità e di speranza per il futuro”.

Un lavoro durato mesi, quello della Federazione Italiana Nuoto, che coinvolgerà nel fine settimana società da tutta Italia e che, come ha spiegato Aghilarre, “si concretizzerà in una manifestazione che presenterà al grande pubblico le abilità acquisite dai nostri atleti durante le esercitazioni in piscina e l’efficacia dell’esperienza didattica svolta, valorizzando i miglioramenti motori e tecnici dei ragazzi e dando risalto al loro lavoro”. Mascioli ha parlato della “gioia del poter tornare a vivere competizioni in presenza dopo mesi, anzi anni terribili: siamo davvero felici di essere a Gubbio, in un impianto che è molto più che all’altezza e un’organizzazione che promette un fine settimana di sana competizione e divertimento”