Gubbio, al via controlli serali e notturni della Polizia municipale

Da domani, sabato 15 giugno, fino al 30 settembre, il comando di Polizia municipale di Gubbio inizierà i controlli per la sicurezza stradale ed urbana in orario serale-notturno. Tale servizio prevede verifiche anche in materia di decoro urbano e disturbo della quiete pubblica, oltre che per il contrasto della guida in eccesso di velocità e sotto effetto dell’alcol, con l’impiego di dispositivi elettronici sia nel capoluogo che nelle frazioni.

Tali controlli si svolgeranno prioritariamente nel fine settimana, ma potranno anche essere effettuati in altri giorni, qualora le esigenze di servizio e la concomitanza di eventi di rilievo, in programma anche oltre il periodo estivo, lo rendano necessario od opportuno.

La Polizia municipale inoltre, a partire dalla seconda metà di giugno, continuerà con il progetto “Prossimità e sicurezza”, messo in atto dall’amministrazione comunale già nei mesi scorsi, con la finalità di raccogliere eventuali segnalazioni, proposte, reclami e richieste dirette sia ai vigili urbani che ad altri uffici comunali, ai quali verranno inoltrate le esigenze riscontrate. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 20 giugno, dalle 15 alle 19, a Casamorcia. La Polizia municipale sarà presente con l’Ufficio Mobile per verificare quali problematiche segnalate siano state risolte ed i motivi/tempi di risoluzione delle altre.

“E’ fondamentale – commenta il sindaco Filippo Mario Stiati – che in un territorio così vasto come quello di Gubbio venga mantenuto un costante rapporto anche con le località più lontane, con la finalità di monitorare e verificare i bisogni dei cittadini, soprattutto di coloro ai quali potrebbe risultare non agevole inoltrare richieste via posta elettronica all’Ufficio Relazioni con il Pubblico o raggiungere di persona la sede degli uffici comunali”.

