Guasto elettrico interrompe l'erogazione di acqua in centro storico a Orvieto - Tuttoggi

Fuori uso il sistema di allarme che non ha segnalato lo svuotamento del serbatoio del Sasso Tagliato. Approntate due autobotti a ridosso del centro

Giornata di gravi disagi per tutto il centro storico di Orvieto nel quale si è interrotta l’erogazione di acqua corrente. I tecnici del Sii, subito intervenuti, hanno individuato il problema e stanno lavorando per risolvere l’interruzione.

Un guasto elettrico improvviso ha messo fuori uso il sistema di allarme che non ha segnalato lo svuotamento del serbatoio del Sasso Tagliato.

Saranno dunque necessarie delle ore (non è dato al momento sapere con esattezza quante) per il ripristino e nel frattempo si stanno predisponendo due autobotti che saranno posizionate nel centro storico per garantire l’approvvigionamento di acqua in emergenza.