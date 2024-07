Guasti alla rete elettrica, anche cali di pressione idrica

Non solo i guasti alla rete elettrica. In alcune delle zone di Perugia colpite (Pila, Castel del Piano, San Sisto),la mancanza di energia (che ha interessato anche Ponte San Giovanni) ha comportato il fermo di importanti impianti di sollevamento idrico che riforniscono i principali serbatoi della città. Umbra Acque avverte che conseguentemente si potrebbero verificare cali di pressione in alcune zone.

Le manovre gestionali in corso di esecuzione, comunica Umbra Acque, stanno comunque al momento consentendo di evitare disservizi e interruzioni idriche.

A Ponte San Giovanni l’energia elettrica è saltata da metà pomeriggio, dopo che un problema si era verificato anche martedì sera. E-Distribuzione ha supplito ai disagi provocati da un danneggiamento su più punti del cavo facendo entrare in funzione una power station.