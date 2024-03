Gualdo Tadino, partiti lavori del Polo Intermodale - Tuttoggi.info

Al via da pochi giorni il cantiere per ammodernare il punto di approdo del trasporto pubblico | Sindaco "Ci scusiamo per i disagi"

Sono iniziati da pochi giorni i lavori – finanziati interamente con i fondi della strategia aree interne nord-est Umbria – per la realizzazione di un nuovo e moderno Polo Intermodale a Gualdo Tadino, punto di approdo del trasporto pubblico locale e più in generale porta di ingresso alla città.

L’intervento consentirà di ammodernare l’intera area, renderla più bella, funzionale e finalmente senza barriere architettoniche e si inserisce in un più ampio programma di interventi pubblici, tutti già finanziati, per un importo complessivo che – da qui al 2026 – porterà in dote all’Ente gualdese circa 300 milioni di euro.

Nel dettaglio è prevista la sistemazione definitiva di tutta l’area della fermata degli autobus, a partire da Piazzale Fulvio Sbarretti, passando per Piazzale Beato Angelo, fino ad arrivare agli ascensori di collegamento del Centro Storico. I lavori consentiranno di ottenere nuovi spazi, completamente ristrutturati e videosorvegliati, per sala di attesa, biglietteria e servizi igienici, nuovi stalli coperti per gli autobus in Piazzale Fulvio Sbarretti e un nuovo ascensore di collegamento, nel tunnel che va da Piazzale Sbarretti a Piazzale Beato Angelo.

“Siamo molto contenti e soddisfatti – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Presciutti – di aver attratto tante risorse pubbliche, che consentiranno alla città di essere più moderna, attrattiva, competitiva e con servizi all’avanguardia. In questi giorni i cittadini stanno vedendo in diverse zone della città diverse gru e mezzi pesanti all’opera. Ci scusiamo per i disagi ma tutto questo consentirà a Gualdo Tadino di crescere e migliorare”