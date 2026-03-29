Gualdo Tadino, inaugurato lo Sportello Donna Antiviolenza - Tuttoggi.info

È stato inaugurato ieri (28 marzo) a Gualdo Tadino, lo Sportello Donna Antiviolenza, un nuovo presidio di libertà, sicurezza e tutela per tutte le donne del territorio.

Il taglio del nastro si è svolto presso la sede di Cerqueto (locale ex farmacia comunale in via Aldo Moro), alla presenza della Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria Sarah Bistocchi, del sindaco di Gualdo Tadino e presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, dell’assessore al Welfare Gabriele Bazzucchi, di Maurita Lombardi, presidente dell’Associazione ‘Libera…Mente Donna’ e di numerosi cittadini che hanno voluto partecipare a un momento significativo per l’intera comunità.

“L’inaugurazione dello Sportello Donna Antiviolenza – ha dichiarato Presciutti – rappresenta un passo fondamentale per Gualdo. Non si tratta soltanto dell’apertura di un servizio, ma della costruzione di un presidio concreto di ascolto, protezione e accompagnamento per tutte le donne che si trovano in situazioni di difficoltà. Come Amministrazione, dopo la Pink House inaugurata lo scorso anno, abbiamo voluto fortemente questo progetto, consapevoli che il contrasto alla violenza di genere richiede impegno costante, collaborazione tra istituzioni e una presenza reale sul territorio”.

Terminata l’inaugurazione dello Sportello, a seguire, alla Mediateca del Museo dell’Emigrazione si è poi tenuto il convegno di approfondimento dedicato al tema della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere. Durante l’iniziativa è stato inoltre donato per l’apertura dello Sportello Donna Antiviolenza un assegno di 2.500 euro, ricavato del pranzo di solidarietà svolto lo scorso 8 marzo, organizzato dal tavolo contro la povertà e fragilità sociali e composto da Comune, confraternita Misericordia, CVS Caritas, Croce Rossa e Banco Alimentare di Gualdo Tadino, a testimonianza di una comunità che sa mobilitarsi concretamente sui temi della solidarietà e della tutela delle persone più vulnerabili.

Lo Sportello Donna Antiviolenza sarà attivo, in via sperimentale per il primo anno, ogni mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.30, offrendo uno spazio protetto e qualificato a disposizione delle donne del territorio.

Per informazioni è possibile contattare l’Associazione ‘Libera…Mente Donna’ all’indirizzo comunicazione@liberamentedonna.it o al numero 3791198297.