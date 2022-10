Gualdo Tadino, contributi per gli affitti | Uscito il bando - Tuttoggi

Pubblicato sul sito del Comune il bando di concorso per l’assegnazione dei contributi previsti dal Fondo nazionale per la locazione | Le domande devono essere presentate entro le 13 di venerdì 9 dicembre

E’ stato pubblicato sul sito internet del Comune di Gualdo Tadino il bando di concorso per l’assegnazione dei contributi previsti dal Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (canone 2021).

Le domande per chiedere il contributo per il pagamento dell’affitto devono essere presentate entro le ore 13 di venerdì 9 dicembre. Il Fondo nazionale per la locazione prevede l’erogazione di contributi a favore di famiglie che pagano un canone di affitto oneroso rispetto al proprio reddito.