Gualdo Tadino, in arrivo 8 parcheggi rosa - Tuttoggi

Gli 8 stalli saranno riservati a donne incinte e genitori con figli di età non superiore ai 2 anni

Sostare con l’auto nei pressi di servizi per l’infanzia, ambulatori medici, parchi e giardini pubblici sarà più facile a Gualdo Tadino grazie agli 8 “parcheggi rosa” che l’Amministrazione Comunale ha deciso di istituire nel capoluogo per facilitare gli spostamenti di donne incinte e genitori con figli di età non superiore ai 2 anni (muniti di necessario “permesso rosa”).

“L’istituzione dei parcheggi rosa è un segnale di rispetto e tutela per la genitorialità e l’infanzia a cui l’amministrazione comunale tiene molto e che dà attuazione alle recenti novità introdotte nel Codice della Strada, frutto di una moderna sensibilità nella gestione di mobilità e sosta urbana”, sottolineano gli assessorati di riferimento ed il Comando Polizia Locale nel dare conto della delibera con cui la giunta ha stabilito di riservare questi spazi per la sosta speciali.