Gualdo Tadino, annunciati nuovi lavori in centro storico | Si parte dal 24 ottobre - Tuttoggi

Diversi interventi di manutenzione straordinaria nel cuore della città, per i quali il Ministero ha stanziato un finanziamento di 275.000 euro | Interventi divisi in 4 stralci, saranno conclusi a primavera 2023

Diversi lavori pubblici ed interventi di manutenzione straordinaria in centro storico (non solo) già in corso o in partenza a Gualdo Tadino. Ad illustrare lo stato delle varie opere sono stati il sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Pasquarelli, con una conferenza stampa svoltasi stamattina (14 ottobre) nella Sala Consiliare del Municipio.

“Nell’ultimo periodo – ha sottolineato Presciutti – come Amministrazione comunale abbiamo ottenuto importanti finanziamenti dal Pnrr e non solo, che ci consentiranno di realizzare importanti interventi per migliorare la nostra città. Per il centro storico abbiamo ottenuto dal Ministero dell’Interno un finanziamento complessivo di 275.000 euro, che ci consentirà di effettuare lavori in diverse zone (Piazza Martiri non sarà toccata), divisi in 4 stralci, a partire dal prossimo 24 ottobre, con l’obiettivo di terminarli, intoppi burocratici permettendo, per le festività pasquali 2023″.