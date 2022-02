Gualdo e Nocera Umbra in lutto: addio al giovane Alessandro Chiacchierini

Il sindaco Presciutti: "Siamo tutti un po' più soli"

Due comunità in lutto. Gualdo Tadino e Nocera Umbra si stringono intorno alla famiglia del giovane Alessandro Chiacchierini, 22 anni, scomparso a causa di un male incurabile, a cui si era aggiunta nei giorni scorsi la positività al Covid, che ne aveva aggravato le già precarie condizioni di salute .

Il lutto e cordoglio

La notizia ha fatto il giro delle città, rimaste entrambe sconvolte e commosse. “Ogni parola sarebbe fuori luogo – scrive Porta San Donato – Possiamo solo dire che In Cielo avevano bisogno di un Angelo … di un Angelo così tenace .. passionale .. amorevole! Che come pochi uomini ha saputo affrontare la vita come L’hai fatto tu.Ciao Ale..Come quel giorno sulla linea di partenza hai condotto la nostra Porta alla vittoria ora vai e veglia su di noi da lassù con il tuo sguardo dolce .Con il dolore nel cuore ma con il tuo ricordo vivo per sempre … per tutto quello ci hai dato!Vogliamo dirti ancora Grazie Che la terra ti sia lieve“.”L’Ente Giochi de le Porte si stringe al dolore dei familiari, degli amici, di Magnifica Porta San Donato e di tutta la città nel dare l’estremo saluto al nostro giovane Alessandro“, scrive l’Ente Giochi de le Porte di Gualdo Tadino sui social. “La città tutta perde un figlio che ha lottato fino all’ultimo con grande forza e dignitàOggi siamo tutti più soli e tristi Fai buon viaggio Alessandro“, è il commento del sindaco Massimiliano Presciutti.

Il saluto di Nocera Umbra

A Nocera il saluto di Mariella Marinangeli, insegnante e preside: “il tuo sgambettare nella grande cucina di San Martino, insieme a nonna Ence…. Il tuo essere il bambino di tutti noi…. Le tante sfilate…. Poi sei stato mio studente… poi questa vita così complicata e così maldestra….. non sarà facile, ma stringeremo il tuo papà, la tua mamma e i tuoi nonni in un abbraccio ancora più forte…. Fai buon viaggio Alessandro e da lassù prega per noi“.

“È un compito ingrato e mi scuserete…mi sento troppo piccolo e misero per aggiungere una parola in più o in meno…caro Alessandro ti ricorderemo con affetto, le sfilate di San Martino e quella tua vitalità fermata troppo presto. Siamo come pagina vicini ad Andrea, Maria Antonietta ,i nonni in particolare Mario e Ence e tutti gli altri familiari“, lo saluta Paolo Santini per la pagina Nocerino Docg.