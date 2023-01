Gualdo Cattaneo, spacca il vetro di un'auto e ruba una borsa

Il 48enne è stato rintracciata durante la fuga dai carabinieri di Collazzone

Bloccato mentre era in fuga dopo aver commesso un furto ai danni di un’auto in sosta a Gualdo Cattaneo. Denunciato un 48enne, italiano in trasferta, ritenuto responsabile del reato di ricettazione. L’uomo, nel pomeriggio di ieri, ha raggiunto il comune di Gualdo Cattaneo, ove presso l’edificio scolastico del luogo, con fare fulmineo, spaccava il vetro di un auto lasciata momentaneamente in sosta ed asportava dal suo interno una borsa contenente documenti personali e denaro contante, per poi allontanarsi a bordo di una macchina di piccola cilindrata di colore bianco nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Il bracciale della vittima

La fuga è stata però breve: allertati dalla Centrale Operativa immediatamente sulla possibile strada percorsa dal fuggitivo giungevano i Carabinieri della Stazione di Collazzone, impegnati nel servizio di pattuglia, che hanno fermato il veicolo segnalato. Dalle immediate perquisizioni i militari operanti nel veicolo non hanno trovato la borsa ma recuperavano un bracciale che la stessa vittima non ricordava di aver lasciato in auto. Alla proprietaria nel momento in cui si recava presso il presidio dell’Arma per denunciare l’accaduto veniva sottoposto l’oggetto che riconosceva essere suo. L’uomo, previe intese con l’Autorità Giudiziaria di Spoleto, è stato deferito in stato di libertà mentre il bracciale è stato riconsegnato alla legittima proprietaria.