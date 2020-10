Gualdo Cattaneo, la solidarietà bipartisan al sindaco Valentini

Solidarietà bipartisan per il sindaco di Gualdo Cattaneo Enrico Valentini, dopo le scritte infamanti a lui indirizzate e gli atti, quasi intimidatori, come l’immondizia e i topi morti davanti alla porta del Comune.

Il sostegno della Lega

Piena solidarietà del responsabile della Sezione Lega “Quattro Borghi” Alessandro Becchetti. “Fatti che sono iniziati alla fine di agosto – dice una nota del Carroccio – e che oggi il sindaco ha voluto divulgare con un post sul suo profilo social, annunciando di aver presentato denuncia alle forze dell’ordine per tutelare anche la Giunta, il Consiglio e tutti i dipendenti comunali. Vittime degli attacchi diretti anche l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Gervasi e il consigliere Diego Leonardi, entrambi della Lega“. “Il confronto da Uomini è alla base di qualsiasi sana società civile – ha scritto il sindaco nel post – e alla base della libertà di ogni individuo di qualsiasi estrazione politica”.

Il sostegno dell’ex sindaco di Gualdo Cattaneo

Solidarietà a Valentini anche dall’ex sindaco, Andrea Pensi. “Quelle squallide immagini della scalinata e del portone comunale ridicolizzano, ancora una volta ed ingenerosamente, il nostro territorio. Questa volta il “merito” va tutto a quel cialtrone o quei cialtroni che c’hanno messo lo zampino. Forse sono gli stessi che, di tanto in tanto anche in passato, erano abituati a confondere la parola “critica” con “vandalismo”. Tu sai che ho condiviso ben poco di ciò che avete (o non avete) fatto e, resto, piuttosto critico verso questa amministrazione. Ma il decoro e la dignità del Comune e delle sue istituzioni deve essere un valore condiviso. Perciò bene avete fatto, maggioranza ed opposizione, a denunciare insieme il fatto. Ti voglio lasciare con una proposta per fare in modo che quella di oggi sia l’ultima volta: è il tempo di mettere una videocamera davanti al palazzo comunale! Cosi magari da domani ci sveglieremo in una piazza pulita, decorosa e rispettosa.Forza Gualdo Cattaneo!!!“.