Gruppo con bambini si perde sul monte Acuto, ci pensano i vigili del fuoco

Gruppo di 5 adulti e 5 bambini con 2 cani si perde durante escursione sul monte Acuto dopo aver lasciato il sentiero

Brutta disavventura per un gruppo con bambini al seguito in gita sul monte Acuto, nella zona di Umbertide. Durante l’escursione, infatti, il gruppo – composto da 5 adulti, 5 bambini e 2 cani – aveva lasciato il sentiero per poi perdersi. Non riuscendo a ritrovare la strada e sentendosi persi, intorno alle 16 hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco.

Sul posto una squadra della centrale di Perugia, che ha rintracciato il gruppo di adulti e bambini accompagnandolo poi fino al sentiero.