Grifo, quei tre erano troppi... | Comotto saluta, decisione presa prima di Brescia

Terminata la stagione con l'uscita dai playoff, la società ufficializza la fine del rapporto consensuale con il direttore generale

Un presidente, Massimiliano Santopadre, che dopo l’incredibile retrocessione in C si è riscattato con un immediato ritorno in B, dove il Perugia ha stupito tutti conquistando i playoff. E che nelle ultime partite ha aumentato la sua presenza in campo, fino a sedere accanto ad Alvini in panchina, nel derby al Liberati.

Un direttore sportivo, Marco Giannitti, arrivato con la fama, conquistata sul campo, del vincente. Legittimata anche con i risultati ottenuti a Perugia, pur con una rosa low cost, con il terz’ultimo monte ingaggi della cadetteria. Risultati che lo hanno portato, nel corso della stagione, ad essere sempre più spesso il volto di questo Grifo, come quando ha indetto una conferenza stampa dopo i fattacci arbitrali del ritorno a Brescia. O si è beccato un cartellino rosso per essere entrato in campo nel finale di tempo della sfida con il Monza.